استعداداً لمهمة القمر.. تركيا تبدأ اختبارات على مركبة فضائية

قال مسؤول من وكالة الفضاء التركية إن تركيا على وشك البدء باختبارات كبيرة على مركبة فضائية سيتم إرسالها إلى القمر كجزء من برنامج الفضاء التركي.

وأوضح البروفيسور "إبراهيم كوجوك"رئيس قسم علوم الفضاء بوكالة الفضاء التركية في ندوة أقيمت الاثنين عبر الإنترنت بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي لهذا العام بين 4 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، أن الهدف الأساسي للوكالة هو هبوط مركبة على سطح القمر.

وقال إن مهمة القمر هي الأهم بين الأهداف العشرة لرؤية السنوات العشر التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال إعلان برنامج الفضاء الوطني في 9 فبراير/شباط.

وأضاف "كوجوك": "نهدف إلى إرسال رائد فضاء تركي إلى محطة الفضاء الدولية. نحن نعمل حالياً على تحسين قدرة الإطلاق لدينا. ويتم تحقيق إنجازات هامة جداً في هذا الصدد".

وفي إشارة إلى أن وكالة الفضاء التركية تشارك في الجانب المدني من دراسات الفضاء بدلاً من الجانب العسكري، قال "كوجوك" إن الوكالة تهدف إلى مواصلة عملها في إطار قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستخدام السلمي للفضاء.

وأضاف أنه يجري إنشاء تلسكوب جديد بقطر يبلغ 4 أمتار في مرصد شرق الأناضول في ولاية أرضروم التركية، ومن المتوقع أن يكون أحد أكبر التلسكوبات في أوروبا.

ويتضمن برنامج الفضاء الوطني الذي تستعد وكالة الفضاء التركية لتنفيذه 10 أهداف استراتيجية. وأُنشأت الوكالة عام 2018 بغرض الانضمام إلى عدد قليل من البلدان الأخرى في العمل على البرامج الفضائية.

وفي يناير/كانون الثاني أطلقت تركيا قمر اتصالاتها من الجيل الجديد توركسات 5A إلى مدار من الولايات المتحدة بالتعاون مع SpaceX. ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي توركسات 5B في الربع الثاني من هذا العام.

ومن المقرر أن تكتمل مهمة تركيا إلى القمر على مرحلتين. وسيتم في المرحلة الأولى إجراء هبوط تقريبي على سطح القمر باستخدام صاروخ هجين محلي الصنع سيطلق في نهاية 2023 من خلال التعاون الدولي. وفي المرحلة الثانية عام 2028، سيتم إجراء هبوط حقيقي على سطح القمر مما يسمح بنشر المركبة الجوالة.