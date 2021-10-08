الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: العلاقات مع تركيا أفضل من السابق

صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بأن العلاقات مع تركيا أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عام.

جاء ذلك خلال مشاركة جوزيب بوريل، الجمعة، إن في جلسة فكرية نظمها منتدى "Nueva Economia Forum" الإسباني بمدريد.

وقال بوريل إنه أنفق 30 بالمئة من وقته كي لا تنقطع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ توليه منصبه، وذلك ردا على سؤال من السفير اليوناني لدى مدريد، يانيس تزوفاس، الذي سأل فيما إذا طرأ تغيير على رؤيته حيال تركيا منذ بدء مهامه.

وأردف بوريل: "يمكنني القول إننا في وضع أفضل بكثير مع تركيا مما كان عليه الوضع قبل عام".

وأكد أنه لا يحمل آراء سلبية تجاه تركيا، مضيفا: "بل على العكس أؤمن أن هذه العلاقة لا غنى لنا عنها".

ونوه أنه تربطه علاقة صداقة ودية مع وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، وكذلك الأمر مع الرئيس رجب طيب أردوغان حينما كان الأخير رئيسا للوزراء.

ولفت إلى حصول توترات كثيرة مع تركيا سواء فيما يتعلق بالغاز (شرقي المتوسط) أو حادثة السفينة مع فرنسا (باريس اتهمت تركيا بالتحرش بإحدى سفنها فيما نفت أنقرة ذلك) وغيرها من التوترات.

وأردف بوريل: "لقد كنت مؤيدا للحوار دائما ويمكنني القول إنني لعبت دور الجسر وقمت بدور هام".

وأضاف: "البعض اتهمني بأني منحاز للأتراك، إلا أنني لست منحازا ولا معارضا".