تشاوش أوغلو يشدد على دور الجامعات ومراكز الفكر في إيجاد الحلول لمشاكل العصر

أكد وزير الخارجية التركي أن الدبلوماسية المبدئية والإنسانية هي السبيل الوحيد لمعالجة التحديات التي تواجه عالمنا.

وشارك مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، في ندوة حول الدبلوماسية احتضنتها جامعة إيفان فرانكو الوطنية في مدينة لفيف الأوكرانية، إلى جانب نظيره دميترو كوليبا.

وأوضح الوزير التركي أن الدول هي الجهات الفاعلة الأولى في إيجاد حلول لأزمات العالم، مضيفا أن أهمية دور الجامعات والشركات ومراكز الفكر والأفراد في إيجاد الحلول لتلك المشاكل تزاد يوما بعد يوم.

وشدد أن هناك حاجة إلى جهود أصحاب مصالح متعددة الأقطاب من أجل وضع الدبلوماسية في صلب مساعي إيجاد الحلول للتحديات العالمية.

ولفت إلى أن الطلاب الجامعيين كانوا سابقا يستطيعون فهم العلاقات الدولية في العالم على نحو أسهل.

وأضاف "قبل تسعينيات القرن العشرين هذا كان سهلا، بسبب وجود تحالفات ثابتة بين القوى العالمية، ولكننا اليوم نعيش في عالم متعدد الأقطاب".

وتابع "في زماننا التحالفات تتغير، حيث نواجه تحديات عالمية، ونبذل كفاحا في وجه العديد من الظواهر كالهجمات الإلكترونية وتغير المناخ".

وقال إن النظام العالمي الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية لم يستطع تلبية كل هذه التحديات، وأن الدبلوماسية بحاجة إلى التكيف مع هذا التغيير.

وفي ختام الندوة، منحت جامعة إيفان فرانكو الوطنية تشاوش أوغلو ميدالية فرانكو، وهي أرفع ميدالية تمنحها الجامعة.

ويأتي حضور تشاوش أوغلو الندوة ضمن زيارته إلى أوكرانيا يومي الخميس والجمعة، وقد شارك أمس في الاجتماع التاسع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين.