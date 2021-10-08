رئيس البرلمان التركي: على المجتمع الدولي التضامن مع الأفغان

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، إنه من الضروري تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الأفغاني.

جاء ذلك في تصريحات منفصلة لوكالتي "أنسا" و"نوفا" الإيطاليتين، الجمعة، تطرق خلالها إلى قضايا مستجدة دوليًا.

والأربعاء، وصل رئيس البرلمان التركي إلى روما للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء برلمانات دول "مجموعة العشرين" التي انطلقت أعمالها الخميس وتختتمها اليوم، إذ تتولى إيطاليا الرئاسة الحالية للمجموعة.

وفي رده على سؤال لوكالة "أنسا" حول أفغانستان، شدد شنطوب على أنه "يجب أن يظهر المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب الأفغاني دون النظر إلى من يدير البلاد".

وأشار إلى وجود أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة في أفغانستان يتوجب التركيز عليها.

وأضاف: "في الوضع الحالي، علينا أن نتعامل مع أفغانستان بعقلانية وحكمة ونرى الواقع الجديد، فطالبان سيطرت على البلاد بالكامل، وتمتلك القوة لحكمها بصفتها الفئة المهيمنة في أفغانستان".

وحول الشأن الليبي، أكد شنطوب دعم واهتمام بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشدد على أهمية أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على استخدام سلطاتها دون مواجهة عقبات في جميع أنحاء البلاد، من أجل إجراء الانتخابات في مناخ آمن ومستقر.

وفي تصريحاته لوكالة "نوفا"، قال شنطوب إن إيطاليا وتركيا صديقان وحليفان يتمتعان بشراكة استراتيجية وتعاون متعدد الجوانب في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن بلاده تولي أهمية لتطوير هذه الشراكة وتسعى لزيادة التعاون على المستوى البرلماني.

كما أشاد بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما كان بحدود 20 مليار دولار قبل وباء كورونا.

وأوضح أن المستثمرين الإيطاليين كانوا الأكثر استثمارًا في تركيا خلال العام الماضي بـ977 مليون دولار، وأن السلطات التركية ستواصل توفير الفرص لهم.

وحول التطورات في أفغانستان، شدّد شنطوب على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بعقلانية وحكمة ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد في هذا البلد.

ولفت إلى أن تركيا دعمت منذ البداية تشكيل حكومة في أفغانستان تشمل جميع الشرائح، وأكدت أن جميع الأفغان يجب أن يشعروا بالانتماء إلى هذه الحكومة.

وأكّد أن أنقرة سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في المستقبل كما فعلت في الماضي.

وفي حديثه عن أزمة الهجرة، قال شنطوب إن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ وهي أكثر بلد يوفر الحماية للاجئين منذ 7 أعوام.

وذكر ان الهجرة ليست مجرد قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، لأن آثارها العميقة على السياسة محسوسة أيضًا في البلدان الأوروبية.

وقال إن تدفقات الهجرة غير النظامية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا تتسبب في زيادة التمييز وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام.

أكد أن تغير المناخ هو القضية الأكثر حاجة إلى حل، وتركيا تقوم بكل ما يقع على عاتقها في هذا الصدد.

وبيّن أن البرلمان التركي صادق على "اتفاقية باريس للمناخ" خلال الشهر الجاري، لتصبح تركيا بذلك جزءا من الاتفاقية التي تعتبر الأهم في التغير المناخي.

وأوضح أن تركيا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة في إطار مكافحة التغير المناخي.