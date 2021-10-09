صحيفة هولندية تشير إلى نجاحات الطائرات المسيرة التركية وزيادة الطلب عليها

تشهد مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة تركية الصنع ازدياداً في طلبات الشراء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية الهولندية NOS.

جاء ذلك في تقرير أعده موفد الوكالة إلى مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا الذي أقيم في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تركيا وجهت صناعتها العسكرية لإنتاج الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة وأنها صادراتها تزداد يومًا بعد يوم.

وصدّرت الوكالة في تقريرها تصريحًا لمدير عام شركة "بايكار" التركية الرائدة في هذا القطاع، خلوق بيرقدار، قال فيه إن بلاده تمتلك أفضل الطائرات المسيرة.

وأكد التقرير أن تركيا كانت تشتري قبل 10 أعوام هذه الطائرات من دول أخرى.

ونقلت عن بيرقدار قوله إن المسيرات التركية المسلحة أثبتت جودتها داخل تركيا وفي البلدان الأخرى.

وشدّد بيرقدار على أن تركيا أصبحت مكتفية ذاتيًا في تأمين هذه الطائرات وتقوم بتصديرها إلى الخارج.

وأكدت الوكالة الهولندية أن الطائرات التركية "الرخيصة والفعالة" التي تنتجها "بايكار" غيرت مجرى الصراع في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني بعد قصفها الدبابات والمدرعات ومستودعات الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي (التابعة لأرمينيا).

ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة التركية حققت نجاحات في سوريا وليبيا وقره باغ، وأصبح هناك مزيد من الدول الراغبة بشرائها.

وأوضحت أن تركيا تحولت في فترة وجيزة إلى بلد رائد في إنتاج الطائرات المسيرة المسلحة، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين.

وذكرت أن دولًا مثل أوكرانيا وبولندا ودول أخرى من آسيا الوسطى والشرق الأوسط تزودت بهذه الطائرات، وأن ليتوانيا أيضًا تستعد حاليًا لشرائها.