الجزائر تعين ممثلها بالأمم المتحدة سفيراً فوق العادة لدى أنقرة

عينت الجزائر ممثلها لدى منظمة الأمم المتحدة، سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة لدى الجمهورية التركية.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، "وافقت الحكومة التركية على اعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى أنقرة".

وأوضح البيان أن "السفير ميموني يأتي خلفا للسفير مراد عجابي، الذي ترأس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في تركيا منذ سبتمبر/أيلول 2019".

وسفيان ميموني، هو ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة منذ عام 2019، كما ترأس البعثات الدبلوماسية لبلاده في عدة دول أسيوية بين عامي 2009 و2014.

وشغل ميموني أيضا منصب المدير العام لإدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الجزائرية بين عامي 2005 و2009، كما تولى منصب المدير العام لإدارة إفريقيا بالوزارة بين عامي 2015 و2019

وترتبط الجزائر وتركيا بعلاقات دبلوماسية واقتصادية تاريخية وعميقة.