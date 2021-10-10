اليونان تنشر 250 حارساً إضافياً لتعزيز قواتها الحدودية مع تركيا

أعلنت اليونان نشر 250 حارساً إضافياً عند الحدود البرية مع تركيا، فيما يحاول آلاف طالبي اللجوء الدخول لأراضيها.

وقال وزير حماية المواطنين تاكيس تيودوريكاكوس في زيارة إلى منطقة كاستانيي "نحن مستعدون.. وسنعزز قوات الأمن بتوظيف 250 عنصراً جديداً من حرس الحدود لدعم الشرطة اليونانية"، وفق ما نقل عنه بيان للوزارة.

وفي شباط/فبراير 2020، تدفّق عشرات آلاف المهاجرين باتّجاه اليونان بعدما أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أنه سيسمح بمرور المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ووقعت صدامات استمرت لأيام بين طالبي اللجوء والقوات اليونانية فيما استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل ضد المهاجرين.

وفي أعقاب الحادثة، استثمرت اليونان في ترسانة جديدة للحد من الهجرة تشمل كاميرات ورادارا وسياجا فولاذيا بطول 40 كلم وارتفاع خمسة أمتار في المنطقة الحدودية حيث يمر نهر إيفروس.

وأفادت هيئة الطيران المدني اليونانية السبت أنه تم وضع منطاد استطلاع مزودا بكاميرا حرارية بعيدة المدى في مطار أليكساندروبولي في آب/اغسطس للمساعدة في مراقبة الحدود.

كما ينشط منطاد "زبلين" تشغّله الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة "أنا" الرسمية الأحد.

وذكرت اليونان بأنها ستنظر في الاتهامات بشأن محاولات غير قانونية لإبعاد المهاجرين الساعين للدخول من تركيا، والتي وردت في تحقيق كبير نشرته وسائل إعلام في عدة دول أوروبية الأربعاء.

ونفت أثينا مرارا بأن تكون ارتكبت أي تجاوزات، بما في ذلك الاتهامات الواردة من مهاجرين أفادوا عن تعرّضهم للضرب فيما نزعت ملابسهم وسرقت ممتلكاتهم قبل إعادتهم قسرا عبر الحدود البرية مع تركيا.