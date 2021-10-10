تشاوش أوغلو يشارك بقمة عدم الانحياز في بلغراد

تستضيف العاصمة الصربية بلغراد قمة حركة عدم الانحياز يومي 11 و 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

ويشارك ممثلو أكثر من 100 دولة في القمة التي تستضيفها بلغراد مجددا بعد 60 عاما، من استضافتها عام 1961 إبان الحقبة اليوغسلافية.

وفي تدوينة عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، قال الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش إن المشاركين بدأوا القدوم إلى بلغراد اليوم.

وأضاف: "اجتمعت حركة عدم الانحياز في بلغراد قبل 60 عامًا. واليوم نعيد إظهار معنى الاستقلال والعمل المشترك".

وأعرب عن سعادته باستضافة قمة كبيرة كهذه وترحيبه بالمسؤولين الذي سيأتون من 105 دول و9 منظمات دولية.

وتضم حركة عدم الانحياز ، التي تأسست عام 1961 من قبل دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة ، 120 عضوًا في الوقت الراهن.

وعقدت آخر قمة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 2019.