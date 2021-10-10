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كورونا.. 196 وفاة و28 ألف إصابة بالفيروس في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.10.2021 21:45
مركز تلقيح ضد كورونا خاص بالطلبة IHA مركز تلقيح ضد كورونا خاص بالطلبة (IHA)

سجلت تركيا 196 وفاة في فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، الأحد، سجلت الوزارة أيضا 28 ألفا و370 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء 344 ألفا و280 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 25 ألفا و772 شخصًا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 112 مليونًا و360 ألفًا و409 جرعات.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن عمليات التطعيم تزداد لكن هناك تراجعا في الالتزام بالتدابير.

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