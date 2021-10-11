أردوغان: أصبح لدينا الآن وزارة للتغير المناخي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغيير اسم وزارة البيئة والتخطيط العمراني لتصبح "وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان عزم تركيا إنشاء مؤسستين جديدتين إحداهما "رئاسة التغير المناخي" والأخرى "رئاسة إدارة الهجرة".

كما لفت أنه يترقب دعماً لمشروع "التنمية الخضراء" الذي وصفه بـ "التاريخي" من جميع شرائح المجتمع بدءا من الأحزاب السياسية وصولا إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف: "مصممون على القيام بدور ريادي في حل هذه الأزمة المهمة (التغير المناخي) التي تواجه الإنسانية، وذلك من خلال وضع ثورة التنمية الخضراء في صميم أعمالنا".