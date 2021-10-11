أردوغان يتعهد باجتثاث الإرهاب الذي يهدد حدود تركيا الجنوبية

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة في سوريا في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي وأسفر عن استشهاد عنصرين من الشرطة التركية.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أكد أردوغان عزم تركيا على القضاء على التهديدات الإرهابية من شمال سوريا وقال: "لقد نفد صبرنا".

وأضاف أردوغان: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حداً لا يحتمل ولا يمكن السكوت عليه".

مؤكدا أن "تركيا مصممة على القضاء على التهديدات الآتية من شمال سوريا إما بالتعاون مع القوات الناشطة هناك، أو بوسائلنا الخاصة".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، استشهاد ضابطي شرطة تركيين وإصابة اثنين آخرين، في هجوم إرهابي لـ ي ب ك/بي كا كا في أعزاز شمالي سوريا.

وقالت الوزارة إن إرهابيي ي ب ك/بي كا كا هاجموا عربة مصفحة بصاروخ موجه في منطقة عملية درع الفرات.

على صعيد آخر، أعلن أردوغان تغيير اسم وزارة البيئة والتخطيط العمراني إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي.