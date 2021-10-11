انتخاب تركيا عضوة بصفة مراقب في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي

حصلت تركيا على صفة عضو مراقب في برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المسمى "بارلاتينو".

وجرت مراسم توقيع بروتوكول العضوية بصفة مراقب الاثنين في البرلمان التركي.

ووقع البروتوكول كل من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ورئيس "بارلاتينو" خورخي بيزارو سوتو.

وفي تصريحاته قبيل التوقيع، أشار شنطوب إلى أن بعض الدول في بارلاتينو وضعت عراقيل أمام عضوية تركيا بصفة مراقب، على خلفية المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 (الإبادة المزعومة).

وأعرب عن سعادته في وقوف الكثير من الدول ضد تلك المواقف المتحيزة، وتبني إدارة بارلاتينو موقفا منفتحا على الحوار مع تركيا.

وأبدى ثقته بأن اتفاقية التعاون المعنية بمنح تركيا صفة عضو مراقب لن تظل حبرا على ورق، وستسهم في تطوير التعاون مع دول المنطقة بشكل ملموس.