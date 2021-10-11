قرب انتهاء مشروع نفق "غمينبلي" لربط شمالي تركيا بجنوبها

أعلن والي سيواس التركية، صالح أيهان، أنه بقي فقط 250 مترا حتى يبصر نفق غمينبلي geminbeli النور، ويتم بذلك ربط منطقة البحر الأسود شمالي تركيا بمنطقة البحر المتوسط (جنوب) عبر ولاية سيواس (وسط).

وأضاف أيهان أنه تم تنفيذ 55 مشروعا في سيواس حتى الآن على رأسهم نفق غمينبلي.

وأوضح أن النفق مكون من أنبوبين طول كل منهما 4 آلاف و300 متر، وأن أعمال الإنشاء في الأنبوب الأول قد انتهت بينما بقي 250 متراً فقط للانتهاء من الأنبوب الثاني.

وأشار أيهان إلى أن ولاية سيواس هي ثاني أكبر ولاية في تركيا من حيث المساحة، كما أنها من بين أكبر الولايات من حيث الطرق الخاصة والسريعة، وأن تنفيذ مشروع النفق سيسهل على السائقين الانتقال واختصار الوقت خاصة في فصل الشتاء.

وتابع: "نستطيع أن نقول إن 75 في المئة من الأعمال بالنفق قد انتهت، ومن المتوقع أن يتم تشغيله نهاية عام 2022، وربما بداية عام 2023 على أبعد تقدير، لكن بالتأكيد سيتم الانتهاء من جميع بنيته التحتية بحلول عام 2022."