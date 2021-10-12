أردوغان يستعد لجولة دبلوماسية في غرب إفريقيا لمدة 4 أيام

يستعد الرئيس رجب طيب أردوغان للقيام بجولة دبلوماسية في أفريقيا وستغطي الجولة التي ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر أربعة أيام كلا من أنغولا ونيجيريا وتوغو.

وتواصل تركيا مؤخرًا اتصالها الوثيق بأفريقيا؛ فقد استضاف أردوغان بالرغم من الوباء المستمر ستة قادة أفارقة خلال الصيف.

وفي هذه الزيارة، يستعد أردوغان، الذي أجرى أيضًا اتصالات هاتفية مع تسعة قادة أفارقة، لزيارة ثلاث دول أفريقية في نطاق تسريع الحركة الدبلوماسية مع القارة.



هذا وستعقد قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة في إسطنبول يومي 17 و18 ديسمبر. وسيحضر القمة العديد من رؤساء الدول والحكومات من الدول الأفريقية والوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية في إطار سياسة الشراكة الأفريقية.

وسيتم تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها بما يتماشى مع أهداف تركيا في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وزيادة العلاقات التجارية والثقافية والإنسانية.

يذكر أنه قمة الشراكة التركية الأفريقية الأولى قد عقدت عام 2008 والثانية عام 2014 في غينيا الاستوائية.