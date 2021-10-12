أردوغان يشدد على أن مسؤولية التغير المناخي عالمية وتخص كافة الدول

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنّ مسؤولية تداعيات التغير المناخي والقضايا المتعلقة بالبيئة تقع على عاتق كافة الدول.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس الثلاثاء عبر الفيديو في الاجتماع الخامس عشر إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة، المنعقد في الصين.

وقال أردوغان: "إن التصدي للمشاكل البيئية والتغير المناخي، لن يترك على عاتق دول معينة، وعلى كافة الدول أن تتحمل مسؤولياتها بغض النظر عن قوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي ومسؤوليتها التاريخية".

وأشار الرئيس التركي في كلمته إلى الكوارث البيئية التي شهدتها الكرة الأرضية مؤخرا، وأسفرت عن وقوع ضحايا.

وأضاف: "نعلم هذه الحقيقة، إن كل شيء في الطبيعة مرتبط ببعضه كحلقات السلاسل".

وأوضح أنّ من تبعات تغير المناخ، حدوث صراعات وإجبار الناس على الهجرة قائلاً: "البحر المتوسط مهد الحضارات أصبح مقبرة للاجئين، ومن أسبابه الضرر الذي لحق بالبيئة".

وشدد أردوغان على أنّ تركيا عازمة على حماية التنوع البيولوجي على أراضيها وفي البحار التي تشرف عليها قائلاً: "نعتمد عند قيامنا بهذا العمل على أساسٍ بأنّ حقّ الحياة لكافة الكائنات وليس للبشر وحدهم".

وأوضح أنّ تركيا تتمتع بموقع جغرافي على ثلاث أقاليم مناخية خاصة، وتضم ثلاث مواقع جغرافية حيوية، تحوي أنظمة بيئية لغابات وجبال وسهوب وأراضي رطبة وسواحل وبحار.

وقال بهذا الخصوص: "الأناضول هي الموطن الأصلي للقمح والعدس والحمّص والزيتون والتفاح والكرز وغيرها المئات من النباتات".

ولفت أن تركيا تضم لوحدها 12 ألف نوع من النباتات بينها 4 آلاف تعد تركيا موطنها الأصلي، في حين أنّ أوروبا مجتمعة تضم 12 ألف نوع من النباتات.

ولفت الرئيس التركي في حديثه إلى أنّ بلاده ستستضيف العام القادم الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وستترأس الاتفاقية بين عامي 2022 و2024.

وأكد أن تركيا ستلعب دورا خلال فترة رئاستها للاتفاقية، في الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل البلاد وخارجها.