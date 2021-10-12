السلطات التركية تلقي القبض على الإرهابي المسؤول عن هجوم إزمير عام 2017

ألقت السلطات التركية القبض على الإرهابي المدعو دليل حسو من تنظيم "بي كا كا" والمسؤول عن تأمين المتفجرات في هجوم شهدته ولاية إزمير عام 2017.

وأفاد مراسل الأناضول، أن "حسو" الذي يحمل الجنسية السورية، أوقف في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في عملية أمنية للسلطات التركية.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة في إزمير، أن الإرهابي "حسو" قام بتأمين المتفجرات للمجموعة التي شنت الهجوم على القصر العدلي بإزمير عام 2017، وذلك بإحضارها من سوريا وتسليمها في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا.

كما أسفرت التحقيقات عن مشاركة الإرهابي المذكور، في هجمات واعتداءات ضد قوات الأمن التركية، في منطقة نصيبين بولاية ماردين، عام 2015.

وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني 2017، تعرض القصر العدلي في إزمير، لهجوم مسلح استشهد على إثره شرطي تركي وموظف في المبنى المذكور، وأصيب 9 أشخاص، فيما تم تحييد العنصرين الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم.