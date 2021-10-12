الوكالة التركية للأدوية توافق على استخدام لقاح كوفيد-19 التركي كحقنة معززة

أفادت وسائل إعلام تركية يوم الجمعة، أن الهيئة العليا لتنظيم الأدوية في تركيا أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح توركوفاك التركي، وهو لقاح لفيروس كورونا تم تطويره باستخدام وسائل محلية، كجرعة ثالثة أو جرعة معززة ضد المرض الفتاك.

ولا زال اللقاح غير متاح للجمهور حتى الآن، ولكن سيتم تقديم الجرعة الثالثة عند الطلب للأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاح "كورونافاك" الصيني، وهو لقاح غير نشط مثل "توركفاك" وسيتم إعطاء الجرعة الثالثة جنبًا إلى جنب مع دراسات المرحلة 3 من اللقاح، التي من المتوقع الموافقة عليها للاستخدام هذا الشهر.

وبعد موافقة الوكالة التركية للأدوية والأجهزة الطبية (TITCK) التابعة لوزارة الصحة، ستتوفر لقاحات تركوفاك مبدئيًا في 40 موقعًا. من المتوقع أن تفتح طلبات الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح المحلي خلال الأيام القادمة.

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن رئيس الوكالة TITCK، الأستاذ تولغا كاراهان أنهم وافقوا بالفعل على ثمانية من أصل 13 تطبيقًا للبحث السريري للقاح توركفاك، وأنهم منحوا الموافقة الأخيرة يوم الخميس.

يذكر أن تركيا قد أطلقت برنامج التطعيم في يناير، وكان العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن أول من تلقوا التطعيم في الصيف الماضي، ثم تم توسيع البرنامج ليشمل جميع الفئات العمرية في سن 15 وما فوق.