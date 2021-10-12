ميركل تشيد بدور تركيا المحوري في مكافحة الهجرة غير النظامية

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالدور الذي تلعبه تركيا لصالح الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، مؤكدة أنه دور محوري.

جاء ذلك في حديث أجرته معها صحيفة "Jüdische Allgemeine" الألمانية، الثلاثاء، خلال زيارة أجرتها ميركل إلى "معهد دراسات الأمن القومي" في القدس المحتلة.

وقالت ميركل في ردها على سؤال حول تركيا: "لا يمكن تجاهل تركيا فهي عضوة في الناتو، وتلعب دورا محوريا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

وأضافت: "لتركيا أهداف كبيرة، وهناك خيبات أمل كثيرة في العلاقات، حتى لو اختلفت المواقف بشأن القضايا الأساسية فينبغي عليكم إيجاد اتفاقيات براغماتية ومواصلة المحادثات معها".

وأشارت ميركل إلى أن السياسة الخارجية هي مزيج من القيم والمصالح، مضيفة أن "إيجاد التوازن الصحيح هنا مسألة كبيرة".

ومساء السبت، وصلت المستشارة الألمانية التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية إلى إسرائيل في زيارة هي السابعة لها خلال ولايتها التي امتدت نحو 16 عاما.