وزارة الخارجية التركية تخطط لعقد زيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى كابل

أعلن وزير الخارجية التركي إنهم يخططون لعقد زيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصود في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنهم يتابعون الأوضاع في أفغانستان عن كثب، وأنهم سينتهون من مخطط الزيارة في الأيام المقبلة.

وأوضح أنه بحث موضوع الزيارة الجماعية لوزراء الخارجية إلى كابل مع نظيره الإندونيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ولفت أنّ فكرة الزيارة لاقت ترحيبا لدى نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة.

كما كشف تشاوش أوغلو عن رغبتهم في عقد اجتماع لمجموعة ميكتا (المكسيك-إندونيسيا-كوريا الجنوبية-تركيا-أستراليا) على مستوى القادة في إندونيسيا، بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي تترأس جاكرتا دورتها القادمة بعد إيطاليا.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى مبادرة "آسيا من جديد" التركية قائلاً: "لتحقيق النجاح في مبادرتنا، نحن نرى إندونيسيا من أهم شركائنا. وفي إطار هذه المبادرة علاقاتنا ستتطور أكثر".

وأضاف: "سنعمل على مواصلة تعاوننا وتطوير علاقاتنا، لأننا فاعلون إقليميا وأصحاب نوايا حسنة".