وزير الداخلية التركي ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يبحثان ملفي الهجرة والأمن

بحث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مع مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، والوفد المرافق لها، قضايا عدة بينها الهجرة والأمن.

وانعقد في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، الاجتماع الأول للحوار الرفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوربي حول الهجرة والأمن، برئاسة صويلو ويوهانسون، بحسب تغريدة للوزارة.

وفي تغريدة له حول اللقاء، ذكر صويلو أنهم أجروا خلال الاجتماع مشاورات مفيدة وبناءة حول قضايا الإرهاب والأمن، وإدارة الهجرة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب القضايا الراهنة.

وقال صويلو: "أود أن أشكرهم على نهجهم الصادق تجاه القضايا العالمية والإقليمية التي ناقشناها، وآمل أن يزداد التنسيق والتعاون بيننا في المستقبل".

وحضر اللقاء أيضا نائبا الوزير التركي، محترم إنجة وإسماعيل تشطاقلي، ونائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقتشي، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، ومسؤولون آخرون.