القبض على شبكة تضم عميلين إيرانيين أثناء تنفيذ عملية شرقي تركيا

ألقت السلطات التركية القبض على شبكة من ثمانية أشخاص بينهم جاسوسان إيرانيان أثناء محاولتهم تنفيذ عملية اختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق من ولاية وان شرقي تركيا.

وأفادت أنباء من مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ومديرية الأمن بالولاية نفذتا العملية في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي وألقت القبض على أعضاء الشبكة متلبسين.

وعلم جهاز الاستخبارات التركي أن عميلين إيرانيين دخلا الأراضي التركية عبر ولاية وان الحدودية مع إيران وكونوا شبكة من 8 أشخاص لاختطاف العسكري الإيراني السابق م . أ وتهريبه إلى إيران.

وحاول أعضاء الشبكة إقناع زوجة العسكري المذكور بالتعاون معهم في اختطافه وتهريبه إلى إيران وهددوها بأنه سيتم إلحاق الضرر بعائلتها في إيران إذا لم تتعاون معهم، كما عرضوا عليها مبلغ 10 آلاف دولار.