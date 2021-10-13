وزارة الخارجية الأمريكية تدين استهداف القوات التركية في شمال سوريا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما تعرضت له "حليفة الناتو تركيا" من هجمات عبر الحدود وقدمت تعازيها لأسر أفراد الشرطة الأتراك الذين استشهدوا مؤخرًا في سوريا.

جاء ذلك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية نيد برايس، قال فيه إن "تركيا حليف مهم لنا في الناتو ولدينا مصالح مشتركة في العديد من المجالات".

وأضاف برايس: "ندين الهجوم عبر الحدود ضد تركيا حليفتنا في الناتو"، دون ذكر اسم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" المسؤول عن تنفيذ تلك الهجمات.

وتقدم برايس بالتعازي لأسر شرطيين تركيين استشهدا في سوريا، الأحد الماضي.

وأكد ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار في المناطق المحددة لذلك بسوريا، في سبيل تعزيز مساعي الاستقرار والحل السياسي بالبلاد.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن "تركيا حليف مهم لنا في الناتو ولدينا مصالح مشتركة في العديد من المجالات، من مكافحة الإرهاب إلى إنهاء الصراع في سوريا".

وتابع: "سنواصل التشاور الوثيق مع أنقرة بشأن السياسة السورية".

واستشهد عنصران من شرطة المهام الخاصة التركية في مدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" في هجوم الأحد، بصاروخ موجه نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي انطلاقًا من مدينة "تل رفعت".