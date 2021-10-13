وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره اللبناني تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، تطوير العلاقات الثنائية والاستثمارات التركية في لبنان.

جاء ذلك على هامش اجتماع الذكرى الـ60 لتأسيس "حركة عدم الانحياز" في العاصمة الصربية بلغراد، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وأفاد البيان أن الوزيرين "بحثا تفعيل حركة عدم الانحياز وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساعدات التركية وإمكانية جذب الاستثمارات التركية إلى لبنان".

وفي مسألة النزوح السوري بحث الجانبان، وفق البيان، "إمكانية عقد اجتماع دول الجوار السوري المستضيفة للنازحين السوريين (تركيا، الأردن، لبنان، العراق) في مارس/آذار 2022".

وتستضيف تركيا نحو 3.7 ملايين سوري على أراضيها، كما يعيش في الأردن نحو 1.3 مليون، ولبنان 1.5 مليون تقريبا، ويوجد في إقليم شمال العراق 250 ألف لاجئ سوري.

وتضم حركة عدم الانحياز التي تأسست عام 1961 من دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضوا حاليا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا في قممها، بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.

وعقدت آخر قمة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 2019، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.