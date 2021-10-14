تشاوش أوغلو: أبلغنا وفد طالبان بضرورة احتضان جميع فئات الشعب الأفغاني

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، لوفد حركة طالبان ضرورة أن تحتضن الحركة جميع فئات الشعب الأفغاني من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاوش أوغلو، الخميس، تعقيبًا على لقائه مع وفد من طالبان برئاسة وزير خارجيتها أمير خان متقي.

وأشار تشاوش أوغلو إلى إن وفد طالبان قدم طلباته لتركيا بخصوص مواصلة المساعدات الإنسانية والاستثمار في أفغانستان.

وأفاد أنه قدم لوفد الحركة توصيات تركيا مجددًا بشأن تعليم الفتيات وضمان توظيف النساء في أفغانستان.

ولفت إلى أن إدارة طالبان أكدت أنها ستقدم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إذا أرادو العودة إلى البلاد.

وقال: "أبلغنا وفد طالبان مرة أخرى بضرورة احتضانهم للجميع من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء".