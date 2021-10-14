لقاح "توركوفاك" المحلي يثبت فعاليته في عزل متحور "دلتا" شديد العدوى

صرح رئيس جامعة أرجيس التركية بأن دراسات الفعالية للقاح كورونا المحلي "توركوفاك" مستمرة، مؤكداً أن اللقاح نجح في عزل المتحور الهندي "دلتا" شديد العدوى.

وأكد البروفيسور مصطفى تشاليش في تصريح للأناضول، الخميس، أن اللقاح المحلي كان فعالا بنسبة 100 بالمئة ضد المتحور الإنكليزي "ألفا"، مشيرا أن الدراسات مستمرة على الفئران المعدلة وراثيا والأمصال التطوعية حول متحور "دلتا".

وأعرب عن أمله الحصول على نتائج في أقرب وقت، وأن يكون اللقاح فعالا جدا كما كان في المتحور "ألفا".

وذكر أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "تركوفاك" بدأت مؤخرا، وأن الأمور تسير على ما يرام.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، بدأت جامعة "أرجيس" ولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي، دون ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين.