أردوغان: سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقدم كافة أنواع الدعم للشعب الأفغاني.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، للرئيس أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق أردوغان إلى الزيارة التي قام بها وفد من حركة طالبان إلى تركيا مؤخرا.

وأوضح أن لدى وفد طالبان طلبات بشأن المساعدة الإنسانية والمرحلة الجديدة في أفغانستان.

وأضاف: "سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني فيما يتعلق بهذه المطالب".

ولفت إلى أن تركيا كانت تتولى تشغيل مطار كابل وإذا جرى التوصل إلى اتفاقات في الفترة القادمة، فإنه يمكنها تولي هذه المهمة مجددا بالتعاون مع قطر والإدارة الحالية في أفغانستان.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس أردوغان إن كفاح تركيا في سوريا "سيستمر بشكل مختلف للغاية" في الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردا على سؤال حول الجديد في أعقاب تصريحاته التي قال فيها مؤخرا: "لقد نفد صبرنا" حيال العناصر الإرهابية شمالي سوريا.

ولفت أردوغان إلى أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي يصول ويجول ليس في الشمال فقط بل في عموم سوريا، ويلقى الدعم من قوات التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأوضح أن التنظيمات المذكورة (بي كا كا وامتداداته) تمارس إرهابها باستخدام الأسلحة والذخائر والمعدات التي قدمتها تلك الأطراف بذريعة مكافحة "داعش".

وأضاف: "كفاحنا في سوريا سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة، سنخوض كافة أشكال الكفاح اللازم ضد تلك التنظيمات الإرهابية والقوات المدعومة أمريكيا هناك، وكذلك ضد قوات النظام، ونحن عاقدون العزم في هذا الخصوص".

وتعليقا على أزمة الطاقة في أوروبا، أكد أردوغان أن "تركيا لا تعاني حاليًا من مشكلة في هذا الصدد ونواصل اتخاذ التدابير اللازمة".

وأشار إلى أن ابرام صفقة مع أذربيجان (الخميس) لتزويد تركيا بـ 11 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، يأتي في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة لتلبية احتياجات البلاد في هذا المجال.

وأكد أن الاتفاقيات التي تبرمها أنقرة سواء مع أذربيجان أو روسيا أو إيران، مؤشر على أن تركيا لن تشهد مثل هذه الأزمات التي تشهدها بعض دول العالم فيما يخص امدادات الغاز.