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انتهاء مناورات "السلام الأوراسي-2021" الدولية في إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.10.2021 22:29
آخر تحديث في 15.10.2021 22:35
وزير الدفاع التركي مع عدد من كبار الضباط الأتراك في القيادة المركزية الحربية المشتركة متعددة الجنسيات الأناضول وزير الدفاع التركي مع عدد من كبار الضباط الأتراك في القيادة المركزية الحربية المشتركة متعددة الجنسيات (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء مناورات "السلام الأوراسي" التي جرت في القيادة المركزية الحربية المشتركة متعددة الجنسيات في مدينة إسطنبول.

وشارك في المناورات عناصر من القوات المسلحة لتركيا وإسبانيا ورومانيا وجورجيا وأذربيجان، بحسب الوزراة.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: "استكملت بنجاح مناورات السلام الأوراسي 2021، التي أقيمت في القيادة المركزية الحربية المشتركة متعددة الجنسيات بإسطنبول، بمشاركة من القوات المسلحة لتركيا وإسبانيا ورومانيا وجورجيا وأذربيجان".

وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور من المناورات.

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