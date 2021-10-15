انتهاء مناورات "السلام الأوراسي-2021" الدولية في إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء مناورات "السلام الأوراسي" التي جرت في القيادة المركزية الحربية المشتركة متعددة الجنسيات في مدينة إسطنبول.
وشارك في المناورات عناصر من القوات المسلحة لتركيا وإسبانيا ورومانيا وجورجيا وأذربيجان، بحسب الوزراة.
وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: "استكملت بنجاح مناورات السلام الأوراسي 2021، التي أقيمت في القيادة المركزية الحربية المشتركة متعددة الجنسيات بإسطنبول، بمشاركة من القوات المسلحة لتركيا وإسبانيا ورومانيا وجورجيا وأذربيجان".
وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور من المناورات.