تسهيلات في إصدار تأشيرات الدخول للمرضى الأجانب القادمين لتركيا

وقعت وزارتا التجارة والخارجية في تركيا برتوكولا لتسهيل منح تأشيرات الدخول للمرضى الأجانب إلى البلاد، بغرض السياحة العلاجية، وقد منحت الوزارتان اتحاد مصدري الخدمات التركي تفويضا لتقديم التسهيلات في مرحلة قبول طلب التأشيرة الصحية للمرضى القادمين من الخارج.

وشارك في توقيع البرتوكول الذي جرت مراسمه بمقر وزارة التجارة بأنقرة، نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، ونائب وزير الخارجية ياووز سلين قيران، ورئيس مجلس اتحاد مصدري الخدمات إيلكر أيجي.

وقال قيران خلال كلمته: "إن وزارة الخارجية كانت تعمل مع المؤسسات المعنية منذ فترة طويلة لاتخاذ هذه الخطوة لتطوير مجال السياحة العلاجية، الذي ينمو بشكل سريع على مستوى العالم".

وأوضح أن المرضى من مختلف أنحاء العالم عندما يبرزون للوزارة الحجز الذي قاموا به عبر اتحاد مصدري الخدمات، فسيحصلون على التأشيرة مع مرافقيهم في غضون 48 ساعة كحد أقصى.

كما أوضح توزجو أن تركيا أصبحت علامة تجارية رائدة في مجالات متنوعة كالمقاولات والبرمجيات والأفلام والمسلسلات والاستشارات الفنية والخدمات اللوجستية إلى جانب تصدير البضائع.

وكشف عن أن عدد القادمين إلى لتركيا بهدف السياحة العلاجية بلغ مليوناً خلال السنوات العشر الأخيرة، معظمهم من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تسعى إلى رفع عائدات هذا القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2023.