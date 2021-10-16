الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي يواصل كفاحه ضد الإرهاب بعزم وإصرار.

وأضافت أن قواتها تمكنت تحديد مواقع إرهابيين، في منطقتي عمليتي مخلب النمر ومخلب البرق، وتحييدهم بواسطة مروحيات.

وفجر يوم 15 يونيو/ حزيران 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد إرهابيي "بي كا كا" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

كما أطلقت تركيا في 23 أبريل/ نيسان 2021، عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.