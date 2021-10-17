أردوغان: تركيا شريك استراتيجي للدول الإفريقية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات التي تربط بلاده بالدول الإفريقية بأنها استراتيجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي باسطنبول قبيل قيامه بجولة إفريقية تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا خلال الفترة بين 17 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أدى 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية حتى اليوم كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.

وعن زيارته لتوغو وأنغولا أكد الرئيس التركي أنّها تتمتع بأهمية خاصة كونها الأولى رسميا على مستوى رئاسة الجمهورية.

وشدد أردوغان على أنّ بلاده تواصل تعزيز التقارب مع القارة الإفريقية في كافة المجالات

وقال:" لا ننظر أبدا إلى علاقات التعاون مع الدول الإفريقية على أنها قصيرة الأمد وفي خدمة مصالحنا".