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أردوغان يصل أنغولا المحطة الأولى في جولته الإفريقية

وكالة الأناضول للأنباء
لواندا
نشر في 17.10.2021 22:48
أردوغان يصل أنغولا المحطة الأولى في جولته الإفريقية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، إلى عاصمة أنغولا، لواندا، في مستهل جولة افريقية تشمل 3 دول.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار "لواندا كواترو دي فيفيريرو" وزير خارجية أنغولا تيتي أنطونيو والسفير التركي لدى لواندا ألب آي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى أنغولا، وزراء، الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

وإضافة إلى أنغولا، ستشمل جولة أردوغان الإفريقية كلا من توغو ونيجيريا في الفترة بين 17 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتحمل هذه الجولة أهمية كبيرة لتعاون تركي جديد في إفريقيا.

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