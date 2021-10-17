أنغولا تحتفي بزيارة أردوغان

تزينت شوارع العاصمة الأنغولية لواندا، الأحد، بالأعلام التركية إلى جانب أعلام البلاد، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعد زيارة أردوغان إلى أنغولا هي الأولى من نوعها على مستوى رئاسة الجمهورية.

وحتى اليوم أجرى أردوغان 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية، وذلك منذ كان رئيسا للوزراء.

وقبيل وصول الرئيس التركي إلى العاصمة لواندا، عُلّقت أعلام البلدين في الشوارع والطرق والميادين.

ويصل أردوغان أنغولا اليوم، فيما يبدأ لقاءاته الرسمية غدا الإثنين.

و بعد استقباله بمراسم رسمية ستجري في القصر الرئاسي، من المقرر أن يعقد أردوغان لقاء ثنائيا مع نظيره الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، ثم يشاركان في مؤتمر صحفي مشترك.

كما سيلقي أردوغان خطابا أمام أعضاء البرلمان الأنغولي، ويشارك في منتدى التعاون الأنغولي التركي الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وإضافة إلى أنغولا، ستشمل جولة أردوغان الإفريقية كلا من توغو ونيجيريا وذلك في الفترة بين 17 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتحمل هذه الجولة أهمية كبيرة لتعاون تركي جديد في إفريقيا.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى أنغولا، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.