أردوغان أمام برلمان أنغولا: تركيا تحتضن شعوب إفريقيا بلا تمييز

قال الرئيس التركي رحب طيب أردوغان، الإثنين، إن بلاده تحتضن شعوب قارة إفريقيا بلا تمييز.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام الجمعية الوطنية لأنغولا على هامش زيارة رسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تؤيد عدم ترك مصير البشرية تحت رحمة حفنة من البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "تركيا ترفض المقاربات الاستشراقية الصادرة من الغرب حول إفريقيا وتحتضن الشعوب الإفريقية دون تمييز".

وأضاف: "لا تزال هناك أطراف تشعر بالامتعاض إزاء مكتسبات الشعوب الإفريقية في الاستقلال والحرية والمساواة".

وأكّد أردوغان أن زيارته إلى أنغولا تعتبر تاريخية لأنها الأولى بالنسبة لتركيا على مستوى رئاسة الجمهورية.

ولفت إلى أنه استضاف نظيره الأنغولي جواو مانويل لورينسو قبل فترة وجيزة في تركيا وكانت تلك الزيارة تاريخية أيضًا.

وأوضح الرئيس التركي أن الزيارات المتبادلة هذه تبشر بحقبة جديدة في العلاقات التركية-الأنغولية.

وبيّن أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا مكثفة من أجل البحث عن سبل تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار أن تركيا تتابع عن كثب الدور البنّاء الذي يؤديه أعضاء الجمعية الوطنية لأنغولا البالغ عددهم 220 في التنمية الاقتصادية والإنسانية للبلاد.

وعبر أردوغان عن ثقته في أن الشعب الأنغولي الذي تغلب على صعوبات كثيرة منذ نيله الاستقلال عام 1975 سيبني مستقبله المشرق في أجواء من الوحدة والتضامن.

وشدّد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب صديقتها أنغولا في مسيرة التنمية.

واعتبر أن التآزر الذي سيخلقه التعاون بين أنغولا، الدولة الرائدة في إفريقيا جنوب الصحراء ، وتركيا التي تعد جسر يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، سيكون له تأثير يطال بلا شك منطقة جغرافية واسعة للغاية.

وأوضح أن هذا التعاون سيكون مثمرًا ومربحًا لجميع الأطراف باعتباره يتزامن مع مرحلة تشهد إقامة نظام سياسي واقتصادي جديد في العالم.

ولفت أردوغان إلى أن هذا الوقت الأنسب من أجل توحيد إمكانات البلدين حتى لا تعود آلام الماضي مرة أخرى على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي في ظل هذه الفترة الحرجة.

وأردف: "نحن مستعدون للسير معكم في هذا الطريق، ولا يساورني شك في أن جميع أشقائنا الأنغوليين، لا سيما ممثلوهم هنا (الجمعية الوطنية)، يراودهم نفس الشعور".

كما أشاد أردوغان بالعلاقات التاريخية وعميقة الجذور التي تعود لألف عام وتستند إلى الاحترام المتبادل والصدق والتعاون والأخوة بين تركيا والقارة الإفريقية.

وأكّد أن الشعب التركي ليس في تاريخه وصمة عار كالاستعمار، وقد خاضت تركيا حرب الاستقلال ضد القوى الإمبريالية قبل قرن.

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه يكرر مقولته "العالم أكبر من خمسة" ((في إشارة إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن) في إطار كفاحه ضد الظلم القائم في النظام العالمي.

وأوضح أن تجاهل مطالب التغيير يعد ظلمًا أيضًا بحق القارة الإفريقية ودوله القوية مثل أنغولا، كما أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار.