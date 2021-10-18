أمينة أردوغان: المستقبل يبنى بقوة المرأة

أكدت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقتها الكاملة بأن المستقبل سيبنى بقوة المرأة.

جاء ذلك في كلمة لها، الإثنين، خلال فعالية أقيمت بالعاصمة الأنغولية لواندا ضمن إطار مشروع دعم مركز للتدريب المهني للمرأة، تشرف عليه الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وقالت أردوغان إن تنمية الدول تتحقق بدعم مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، "ولا يمكن إقامة مجتمعات قوية إلا بتمكين المرأة".

وأضافت: "أؤمن من أعماق قلبي أن المستقبل سيُبنى بقوة المرأة، لذلك فإن دعم المرأة في جميع أنحاء العالم هو أهم إسهام لهذا المستقبل المشرق".

كما أشارت أردوغان أن نهج تركيا تجاه إفريقيا يقوم على تصور بلادها للحضارة، الذي يرى أن البشرية عائلة واحدة كبيرة.

وترافق السيدة أمينة، الرئيس التركي في جولة إفريقية بدأت، الأحد، وتشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا.