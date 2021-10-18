تركيا تنعى مؤسس شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار"

توفي اليوم رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار"، المهندس أوزدمير بيرقدار.

أعلن ذلك مدير الشركة خلوق بيرقدار، الاثنين، في بيان نشره عبر حسابه وحساب الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيرقدار في تغريدته: "والدنا أوزدمير بيرقدار، مصدر إلهامنا في ذمة الله".

وتابع: "كان واحدا من أولئك الذين كرسوا حياتهم للبحث والإنتاج. رحمه الله".

بدوره، نعى المدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار، والده قائلا: "توفي والدي، روحي، صديقي، مرشدي، ورفيق الدعوة الذي كرس حياته وصحته وثروته من أجل استقلال شعبه".

من جهته، قدم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعازيه إلى عائلة بيرقدار، متمنياً الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.

وقال ألطون في تغريدة: "نبأ وفاة كبيرنا أوزدمير بيرقدار، الذي عمل بعزم وجهد كبير لبناء الوعي الوطني أحزننا جميعا".

وتابع "رحم الله الفقيد، وأتمنى الصبر والسلوان لأهله ومحبيه وخاصة إخواني خلوق وسلجوق بيرقدار".

من هو أوزدمير بيرقدار؟:

ولد أوزدمير في قرية "غريبتشه"، بولاية طرابزون شمالي تركيا عام 1949، وهو ابن لصياد السمك لطفي رئيس. أتم دراسته للثانوية في مدرسة "قبطاش" للبنين، والتحق بقسم هندسة الميكانيك بجامعة إسطنبول التقنية عام 1967.

تخرج من الجامعة عام 1972، وأكمل درجة الماجستير في محركات الاحتراق الداخلي، ثم عمل كمدير تقني للعديد من المصانع خلال مرحلة التأسيس والاستثمار التي لعبت دورا هاما في القطاع الصناعي في تركيا.

لعب بيرقدار دورا رائدا في تطوير تقنية المركبات الجوية المسيرة محلية الصنع، فعمل على تصميم وتطوير المنتجات التركية المحلية مثل المسيرة "بيرقدار تي بي 2" والمسيرة المقاتلة "بيرقدار آقنجي".

وقلّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بيرقدار وسام "قره باغ" لمساهمته في تحرير الإقليم من أرمينيا عبر المسيرات التركية.