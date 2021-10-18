ضبط 83 مهاجرا غير شرعي بالقرب من بلغاريا

تمكنت قوات الدرك التركية بولاية قرقلار إيلي، شمال غربي البلاد، من ضبط 83 مهاجرا دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الدرك أجرت عمليات تفتيش قرب معبر دره كوي الحدودي مع بلغاريا، يومي 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول، وتحديدا في أقضية بنار حصار، وبابا إسكي، وكوفتشاز، ودمير كوي، بعد تلقيها أنباء تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميين.

وأشارت المصادر أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط 83 مهاجرا بينهم أطفال يحملون الجنسيات الأفغانية والباكستانية والسورية إضافة إلى الفلسطينية والعراقية، وتم نقلهم جميعا إلى مركز الترحيل بالولاية.