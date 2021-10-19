أردوغان: جاهزون للتعاون الأمني والعسكري ضد الإرهاب بإفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري ضد الإرهاب في إفريقيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية توغو فور غناسينغبي، عقب لقائهما في العاصمة لومي، ثاني محطات جولته الإفريقية.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بإجراء أول زيارة رسمية على مستوى رئاسة الجمهورية من تركيا لتوغو الصديقة.

وأوضح أنه بحث مع نظيره خلال اجتماعهما الثنائي والموسع، سبل الارتقاء أكثر بالعلاقات بين البلدين.

وأكد أن البلدين يرغبان بتطوير تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وقال أردوغان: "نثمن دعم توغو لنا في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي".

وأضاف: "نريد أن تتطهر الدول الصديقة من آفة تنظيم غولن الإرهابي وإن شاء الله سننجح في ذلك".

وأوضح أن رئيس توغو وقف إلى جانب تركيا في مكافحة تنظيم غولن، من خلال تعليماته بإغلاق المدرسة التابعة للتنظيم في بلاده، والسماح لوقف المعارف التركي بافتتاح مدارس.

وذكر أنه تم افتتاح مدرستين لوقف المعارف في لومي، و جرى الاتفاق على افتتاح مدرسة رياضية للوقف أيضا.

وأعرب عن تقدير تركيا للسياسة الخارجية الفاعلة التي تتبعها توغو، لحل النزاعات سلميا في منطقتها والقارة الإفريقية عموما.

ونوه الرئيس أردوغان أن السفارة التركية لدى لومي باشرت عملها مطلع نيسان/أبريل المنصرم، وأنه سيتم افتتاح سفارة توغو لدى أنقرة قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية مع توغو، قال إنها تتقدم وإن لم تكن بالمستوى المطلوب.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 148 مليون دولار في 2020.

ونوه أن الشركات التركية مستعدة لتنفيذ استثمارات يشار إليها بالبنان في مجالات مثل السياحة والزراعة والطاقة والبناء في توغو.

وكشف الرئيس أردوغان عن أن تركيا والمجلس التركي (للدول الناطقة بالتركية) سيتبرعان بلقاحات (مضادة لكورونا) لتوغو وبوركينا فاسو وليبيريا خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه سيتم تقديم اللقاحات بمساهمة من أذربيجان الدولة العضو في المجلس التركي والمجر التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.

من ناحية أخرى نوه الرئيس أردوغان أنه أجرى 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية بصفته رئيسا للوزراء ورئيسا للجمهورية حتى اليوم، قبل جولته الأخيرة.

وأفاد أن عدد الزيارات آخذة في الازدياد، موضحا أنه زار أنغولا بالأمس وحاليا يجري زيارة إلى توغو، ومنها سيتوجه إلى نيجيريا.

وأكد أنه سيعاود زيارة 3-4 دول إفريقية خلال فترة وجيزة.

وردا على سؤال حول ماهية المجالات التي يرغب البلدان في تطوير علاقاتهما فيها، أكد الرئيس أردوغان وجود امكانية للإقدام على خطوات مشتركة فيما يخص الصناعات الدفاعية والزراعة، ومكافحة الإرهاب.

وأردف: "سنواصل دائما الوقوف الى جانب توغو ويمكننا اتخاذ خطوات تعاون أمني عسكري لمنع تسلل الإرهاب إلى هذه المنطقة (من إفريقيا)".

وقبيل المؤتمر الصحفي، وقع البلدان اتفاقيتين بحضور الرئيس أردوغان ونظيره التوغولي.

ووقع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره روبرت دوسي، بروتوكولا بين حكومتي البلدين حول تبادل الأراضي لافتتاح ممثليات دبلوماسية.

كما جرى توقيع اتفاقية "الدولة المضيفة" بين جمهورية توغو ووقف المعارف التركي.