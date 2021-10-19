أردوغان: لدينا إشارات لإمكانية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمئة العام الجاري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نسب النمو التي تحققت في الربعين الأول والثاني لعام 2021، تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمئة العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الأنغولي بالعاصمة لواندا التي يجري إليها زيارة رسمية في إطار جولة إفريقية.

وقال في هذا السياق: "حققنا في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7.2 بالمئة وفي الربع الثاني 21.7 بالمئة، ونتوقع أن ننهي عام 2021 بنمو يصل إلى 9 بالمئة".

وفيما يخص علاقات بلاده مع أنغولا، أوضح أردوغان أنه بحث مع نظيره الأنغولي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأشار إلى وجود فرص عديدة للتعاون بين البلدين خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتابع قائلا: "وظيفة السياسيين هي العمل على إزالة العقبات التي تعترض فرص التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والثقافة والزراعة والقطاعات الأخرى".

وأكد أن حكومته تشجع رجال الأعمال الأتراك للتوجه إلى أنغولا والاستثمار فيها، وكذلك تدعو المستثمرين الأنغوليين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة في تركيا.

وأشار إلى سعي البلدين لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود 500 مليون دولار في أسرع وقت ممكن.

وأكد أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات مميزة مع دول القارة الافريقية، قائمة على أساس الربح المتبادل.

وأردف: "من خلال حملة الانفتاح على القارة الإفريقية التي أطلقناها عام 2005، قمنا بتعزيز روابط الأخوة والصداقة مع البلدان والشعوب الإفريقية، ورفعنا عدد سفاراتنا في القارة إلى 43".