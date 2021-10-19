البرلمان التركي يمدد مشاركة أنقرة في بعثات أممية بإفريقيا

صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.

ووافق البرلمان التركي في جلسته، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد سلطة الحكومة إرسال وحدات من الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى.

وفقا للمذكرة الرئاسية، جرى تمديد فترة التفويض عاما واحدا، اعتبارا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن تركيا تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي 2 أغسطس/ آب 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.