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وزارة الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول على خلفية قضية "كافالا"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.10.2021 09:54
آخر تحديث في 19.10.2021 10:06
رجل الأعمال عثمان كافالا المتورط في محاولة انقلاب 15 تموز رجل الأعمال (عثمان كافالا) المتورط في محاولة انقلاب 15 تموز

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لديها، على خلفية إصدارهم بيانا حول المدعو عثمان كافالا المحبوس في تركيا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوزارة استدعت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا، إضافة إلى السويد وكندا والنرويج ونيوزلندا، بسبب بيان قضية كافالا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، مطالبين بالإفراج عنه.

ومن المتوقع أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح اليوم الثلاثاء.

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