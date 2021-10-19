وزارة الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول على خلفية قضية "كافالا"

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لديها، على خلفية إصدارهم بيانا حول المدعو عثمان كافالا المحبوس في تركيا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوزارة استدعت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا، إضافة إلى السويد وكندا والنرويج ونيوزلندا، بسبب بيان قضية كافالا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، مطالبين بالإفراج عنه.

ومن المتوقع أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح اليوم الثلاثاء.