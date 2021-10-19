الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على جولة أردوغان الإفريقية

تابعت الصحافة الفرنسية الجولة الإفريقية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنغولا وتوغو ونيجيريا عن كثب.

ففي تقرير لصحيفة "لوفيغارو" يحمل عنوان أردوغان يعزز نفوذه الإفريقي، قالت الصحيفة إن الرئيس التركي لاحظ في بداية الألفية الثانية تراجع اهتمام القوى الاستعمارية الغربية تجاه إفريقيا، فقام بتعزيز نفوذه في بلدان إفريقية مسلمة مثل الصومال ولبيبا.

وتوقعت الصحيفة أن يقوم أردوغان خلال زيارته إلى نيجيريا وأنغولا، بعقد صفقات لبيع الأسلحة التركية، على رأسها الطائرات المسيرة التي أثبتت جدارتها على أربع جبهات، وباتت عاملا هاما في النفوذ التركي بإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأشادت الصحيفة بهذه الطائرات التي تتميز بسعرها الرخيص مقارنة بالمقاتلات الأخرى، إضافة إلى توفيرها للخسائر البشرية.

ولفتت إلى إطلاق "الخطوط الجوية التركية" رحلات إلى الصومال، لتنفرد بذلك بين كبرى الخطوط الجوية الدولية.

واختتمت التقرير بأن أردوغان كسب الجولة ضد فرنسا في يونيو/حزيران 2020 قبالة السواحل الليبية، مضيفة أن الرئيس التركي لا يتردد في تحدي فرنسا.

من جانبها ركزت الإذاعة الرسمية الفرنسية على الشراكات الاستراتيجية بين تركيا وإفريقيا، وذكرت حجم التبادل التجاري بين أنقرة والبلدان الإفريقية المختلفة والذي بلغ 25 مليار دولار، بعد أن كان فقط 5 مليارات دولار قبل 20 عاما.

وفيما يخص الطائرات المسيرة التركية، قالت الإذاعة إنها أرخص من منافستها الأوروبية، وأعلى جودة من منافستها الصينية.

ويسعي أردوغان من خلال جولته الإفريقية التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى إنجاز تعاون كبير بين تركيا وعدة دول إفريقية.