بمراسم رسمية.. رئيس توغو يستقبل الرئيس أردوغان

استقبل رئيس جمهورية توغو، فور غناسينغبي، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة لومي.

وجرت مراسم الاستقبال في القصر الرئاسي، حيث عزف النشيدان الوطنيان للبلدين، وفق مراسل الأناضول.

وحيّا الرئيس أردوغان حرس الشرف، كما قدّم الزعيمان وفدي بلديهما.

ومن المنتظر أنّ يعقد الرئيسان التركي والتوغولي اجتماعا ثنائيا وآخر على مستوى وفدي البلدين، يليه حفل توقيع اتفاقيات مشتركة ثم مؤتمر صحفي.

ويرافق أردوغان في زيارته؛ وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، إضافة لمتحدث "حزب العدالة والتنمية" عمر جليك، ونائب رئيس الحزب إفكان آلا، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وبدأ أردوغان الأحد جولة إفريقية تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا وتستمر حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتحمل الجولة أهمية كبيرة لتعاون تركي جديد في إفريقيا.