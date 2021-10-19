مركز اتصال الأجانب.. عنوان محوري لتقديم الاستشارات والخدمات للأجانب في تركيا

كان لمركز اتصال الأجانب، اختصاراً "YİMER" بالمديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، دور في إنقاذ أكثر من 11 ألف شخص من البحر على مدار 6 سنوات، من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغيثون بخدماته.

وتأسس المركز بهدف تقديم الاستشارات والخدمات للأجانب المقيمين في تركيا، إذ بإمكان المواطنين الأتراك أو الأجانب المقيمين الاتصال بالرقم 157 ومعرفة الخدمات المقدمة للأجانب في تركيا، وأي استفسارات تخصهم.

وفي حوار مع الأناضول قال أوميت بولات، خبير الهجرة رئيس مجموعة مركز "YİMER" إن المركز تأسس في 20 أغسطس/آب 2015، ويقدم خدماته بسبع لغات هي التركية والإنجليزية والروسية والألمانية والفارسية والعربية والبشتونية.

وأضاف بولات أن المركز يقدم معلومات للأجانب المتصلين حول الكثير من الموضوعات مثل الإقامة والتأشيرات والهجرة وتهريب البشر والحماية الدولية وكل ما يخص اللاجئين.

وأوضح أن المركز أجاب حتى اليوم على 14 مليون اتصال، وأنه إلى جانب خدماته الاستشارية يلعب دوراً فعالاً في إنقاذ اللاجئين غير النظاميين إذ تمكن من إنقاذ 13 ألفا و534 شخصاً منهم 11 ألفا و267 مهاجراً غير نظامي من البحر، على مدار 6 سنوات، من خلال الرد على اتصالاتهم وإغاثتهم.

** متابعة عمليات الإنقاذ للنهاية

وأشار إلى أنهم يتحركون بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل في عمليات إنقاذ المهاجرين، لافتا إلى أنهم فور تلقيهم اتصالاً من مهاجرين يقولون إنهم عالقون في البحر، يقومون بتحديد الموقع والاتصال بالجهات المعنية لبدء عملية الإنقاذ.

وذكر بولات أن العاملين بالمركز الذين يقومون بالرد على الاتصالات باللغات الأجنبية يسألون المهاجرين عن وجهتهم وعن مكانهم وعدد الموجودين معهم بالقارب وعدد الأطفال والمسنين، وبعد ذلك يتصلون بقيادة قوات حفر السواحل ويتابعون الموقف حتى إتمام عملية الإنقاذ.

وأفاد أنهم أحياناً يعيشون لحظات مؤثرة جداً إذ يتصل البعض ويخبرونهم أنهم عالقون في البحر وأنهم فقدوا ذويهم.

وقال إن المركز يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع ويعمل به 107 أشخاص مدربين تدريباً جيداً.

وأكد بولات على ضرورة أن يتحلى العاملون بالمركز بالصبر والثبات الانفعالي حتى يكونوا قادرين على توجيه المتصلين خلال عمليات الإنقاذ.

ولفت إلى أن متلقي الاتصال يعمل على تهدئة الشخص المتصل وطمأنته والتأكيد له أن فرق الإنقاذ تحركت لإنقاذه ومن معه، ويؤكد له ضرورة البقاء داخل القارب وعدم الاتصال بأرقام أخرى غير رقم المركز (157) ومحاولة الحفاظ على شحن الهاتف حتى يتسنى التواصل معهم.

وزاد: "كما يحاول العاملون الحصول على كل المعلومات اللازمة بخصوص الشخص المتصل ومن معه، حتى تتم عملية الإنقاذ على أكمل وجه، وبأدنى درجات الضرر".