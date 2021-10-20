أردوغان: نعزز التعاون مع نيجيريا في مجالي الدفاع والأمن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع نيجيريا، في مجالي الدفاع العسكري والأمن.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري محمد بخاري، في العاصمة أبوجا.

وأضاف: "نعمل على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع العسكري والأمن مع نيجيريا التي تخوض كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة وقراصنة البحار".

وأضاف أن بلاده تواصل مشاركة المعلومات اللازمة مع السلطات النيجيرية حول أنشطة تنظيم "غولن" غير القانونية المستمرة في نيجيريا.

وأشار إلى توقيع البلدين عدة اتفاقيات تعاون في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأردف أنه تناول مع نظيره بخاري علاقات التعاون من كافة الجوانب، مؤكدا على إصرار البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وأوضح أن العام المقبل يصادف الذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن نيجيريا تحتضن واحدة من أقدم الممثليات التركية في القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن نيجيريا عضو بارز في مجموعة الدول الثماني الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وإيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، والاتحاد الإفريقي، ودولة بارزة في المنطقة والعالم.

وأعرب عن تقديره لجهود نيجيريا في سبيل ضمان السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في القارة السمراء.

وأفاد أن حجم التبادل التجاري مع نيجيريا بلغ العام الماضي ملياري دولار، مشيرا إلى سعي تركيا لتعزيز العلاقات بناء على أسس الشراكة الاستراتيجية.

وأردف أن عدد السفارات التركية في إفريقيا ارتفع مؤخرا إلى 43، وأن إسطنبول ستحتضن في 21-22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري منتدى الأعمال التركي الإفريقي الثالث، ومن ثم قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة في 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال أردوغان إن تركيا تتابع التطورات الأخيرة في نيجيريا الصديقة والشقيقة عن كثب.

وتقدم الرئيس التركي بالتعازي إلى نيجيريا في كافة ضحايا الإرهاب، مؤكدا على استعداد بلاده لمشاركة إمكانياتها وقدراتها في الصناعات الدفاعية والأمن، مع نيجيريا.

وأعرب عن ثقته باستمرار تعاون السلطات النيجيرية مع تركيا في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن بلاده تخوض نضالا طويلا ضد تنظيمات إرهابية عدة مثل "بي كا كا"، و"ب ي د"، وغولن (الضالع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016)، وداعش.