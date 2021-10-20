إيران: سنبدأ حقبة جديدة في العلاقات مع تركيا ولن نسمح للقوى المتآمرة بابتداع المشاكل

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن بلاده لن تسمح للقوى المتآمرة بابتداع مشاكل في العلاقات بينها وبين تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره التركي سليمان صويلو الذي أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأشار وحيدي إلى أن حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا وإيران ستبدأ بشكل يخدم مصالح شعبي البلدين.

وتابع قائلا: "أظهرت إيران وتركيا رغبتهما في توسيع العلاقات الاستراتيجية، والآن لدينا فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية".

وذكر وحيدي أنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع نظيره التركي، وأنهما ناقشا سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة.

وأضاف أنهما بحثا أيضا "الدور المدمر لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، والتطورات في أفغانستان.