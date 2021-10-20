تركيا.. تقديم مذكرة رئاسية للبرلمان لتمديد تفويض العمليات في سوريا والعراق

قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان، الأربعاء، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.

وأكدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

ونصت على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق.

وأضافت: "من جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

وتابعت: "التنظيما ت الإرهابية، لا سيما بي كا كا/ ب ي د ـ ي ب ك وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدني".