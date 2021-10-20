تركيا ودول إفريقية تتفق على محاربة الإرهاب دون تمييز

أعلنت كل من تركيا وتوغو وبوركينا فاسو وليبيريا عزمهم على مكافحة الإرهاب دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك وداعش وغولن وبوكو حرام.

جاء ذلك البيان الختامي بعد جلسة عمل ضمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظرائه التوغوليي فور غناسينغبي، والليبيري جورج ويا، والبوركيني كريستيان كابوري، في العاصمة التوغولية لومي.

وأعرب الزعماء عن ترحيبهم بعقد المنتدى التركي الإفريقي الثالث للاقتصاد والتعاون في إسطنبول بين 21-22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إضافة إلى قمة الشراكة التركية-الإفريقية المفترض عقدها يومي 17-18 ديسمبر/كانون الأول المقبل تحت شعار "معا من أجل عالم أكثر عدلا".

ويحمل هذا البيان أهمية كبرى لتصنيفه تنظيم غولن الذي قام بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 منظمة إرهابية.

ووصل الرئيس أردوغان اليوم إلى نيجيريا آخر محطات جولته الإفريقية، بعد أن أمضى أربعة أيام في جولة شملت أنغولا وتوغو.