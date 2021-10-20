قبرص التركية: بيان القمة الثلاثية لمصر واليونان والإدارة الرومية في حكم العدم

قالت وزارة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية، إن البيان الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص الرومية، في حكم العدم لأنه لا يعكس الواقع السياسي والقانوني للجزيرة.

وأفاد البيان الصادر عن الوزارة، أن هناك دولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، والقرارات الصادرة عن هاتين الدولتين ملزمة لهما فقط، لذلك فالبيان المشترك للجانب الرومي مع مصر واليونان في حكم العدم.

وأضاف أن البيان المشترك يهدف إلى تشويه الحقيقة، وأن التوتر في شرق المتوسط هو نتيجة للأنشطة الأحادية من قبل الجانب الرومي.

وأدانت قبرص التركية دعم مصر لسياسة قبرص الرومية التي تنتهك حقوق الشعب القبرصي التركي، مشددة على أنها لن تلتزم الصمت حيال محاولات اليونان والإدارة الرومية وأطراف أخرى لانتهاك حقوقها، وأنها ستواصل بحزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة مع الوطن الأم تركيا.

ومنذ عام 1974 تعاني قبرص انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وفي يوليو/تموز 2017 انهارت محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، ولم تجر أي مفاوضات رسمية أخرى بواسطة أممية لتسوية النزاع بالجزيرة.