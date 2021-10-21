ألقى وزير التجارة التركي كلمة في منتدى الأعمال التركي النيجيري بالعاصمة أبوجا أوضح فيها تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والقارة الإفريقية منذ عام 2003.

أشار الوزير محمد موش إلى أن "استراتيجية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية" عام 2003 ساهمت بشكل كبير بتطوير العلاقات بين تركيا ودول القارة.

وأوضح أن الاستراتيجية ساهمت في رفع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا من 5.4 مليارات دولار عام 2003، إلى 25.3 مليارا في 2020.

وبين أن الصادرات التركية ارتفعت من ملياري دولار إلى 15 مليارا، كما ازدادت وارداتها من القارة من 3 مليارات إلى 10 مليارات.

وتجاوز حجم الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية، بعد 10 أعوام (منذ عام 2003) 6 مليارات دولار، أما المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاء التركية فبلغت قيمتها 77 مليار دولار، بحسب موش.

أما الخطوط الجوية التركية، فتسير رحلاتها إلى 58 وجهة في القارة وفق الوزير التركي.

يذكر أن الوزير موش رافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولته الإفريقية التي بدأها الأحد واختتمها الأربعاء الماضي.

وشملت جولة الرئيس أردوغان الإفريقية دول توغو وأنغولا ونيجيريا.