جيمس جيفري: تركيا عقبة أمام محاولات روسيا وإيران التوسعية في الشرق الأوسط

قال الممثل الأمريكي الخاص السابق لسوريا جيمس جيفري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقبة أمام محاولات روسيا وإيران التوسعية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، في منتدى "تي آر تي وورلد 2021" المنعقد افتراضيًا بنسخته الخامسة، والذي يبحث تطورات الأوضاع في دول مثل سوريا وإيران وليبيا واليمن ولبنان، فضلا عن قضية الهجرة غير النظامية في المنطقة.

وانطلقت فعاليات المنتدى، الثلاثاء، تحت شعار "القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين" بكلمة افتتاحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة وشخصيات دوليين.

واستمرت فعاليات المنتدى يومي 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولاقت اهتمامًا كبيرا في الصحافة العالمية.

وأشار جيفري إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو باين تقوم بعمل صعب في المنطقة، مضيفا أن "الرئيس أردوغان يشكل عقبة أمام توسع كل من روسيا وإيران في المنطقة".

وأضاف أن تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في سوريا أثار رد فعل تركيا، مؤكدا أن أنقرة كانت أكثر فاعلية من أي طرف في مكافحة تنظيم "داعش".

وأكد أن تركيا في نهاية المطاف جزء من أوروبا وشمال الأطلسي، اقتصاديًا وعسكريًا، وفي كثير من الحالات نفسياً وكذلك جزء من الشرق الأوسط والقوقاز.

بدوره، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني السابق ناصر جودة، في حديثه عن الأزمة السورية، على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة لإدارة الوضع فيها.

وأضاف أن سوريا شهدت هجرة هائلة للأدمغة، مشيرا إلى أن الأزمة السورية ستكون لها تداعيات وعواقب بعيدة المدى.

وشهد المنتدى مشاركة نحو 100 متحدث من 36 بلدًا، منهم القادة والخبراء والأكاديميون والمشاهير لتوضيح وجهات نظرهم ومقارباتهم للمشاكل العالمية.